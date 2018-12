Limite de velocidade na Avenida AEP passa a ser de 50 km/h

Na via que liga Porto a Matosinhos o “risco de acidente é mais elevado devido ao grande fluxo de tráfego e à multiplicidade de percursos possíveis”. E para contornar essa realidade, a Câmara do Porto vai reforçar a sinalização na Avenida AEP e fazer novas pinturas no pavimento.

“Do ponto de vista da gestão de tráfego, serão impostos novos limites de velocidade máxima de 50 km/h, a par de uma melhor delimitação das vias através da instalação de balizas flexíveis”, explica a autarquia no seu site.

PUB

Actualmente, o limite de velocidade naquela avenida é de 70 km/h. Durante as intervenções, que vão ser acompanhadas pela Polícia Municipal e se realizam já esta terça-feira à noite,"os serviços municipais recomendam uma maior atenção na passagem do local e a adopção da via correcta para o destino pretendido o mais cedo possível".

PUB

PUB