NASA mostra imagens inéditas das primeiras viagens à Lua

“That's one small step for a man, one giant leap for mankind”, diria Neil Armstrong ao dar o primeiro passo sobre a superfície lunar, no histórico dia 20 de Julho de 1969. Quase 50 anos depois, o fotolivro Apollo VII-XVII, editado pela teNeues, revela imagens inéditas, disponibilizadas pela NASA, das onze missões tripuladas Apollo.

É composto por "fotografias tiradas a partir da janela do módulo Command, com vista para a superfície terrestre e imagens surreais e abstractas, a preto e branco, da superfície lunar" que foram restauradas a partir dos negativos originais que se encontravam no arquivo fotográfico da agência espacial norte-americana.

A fotografia foi uma das prioridades da NASA durante as missões Apollo. Porquê? Apenas 24 homens pisariam a Lua durante o projecto. Por isso, o registo visual, assim como a recolha de materiais in loco, assumiriam um papel de extrema relevância uma vez em terra: seriam objecto de estudo por parte da agência espacial e serviriam de prova ou testemunho da elaborada proeza americana, em plena Guerra Fria.

Foi desenvolvido um tipo especial de filme fotográfico de 70mm, tão fino que permitia registar, num só rolo, cerca de 200 exposições. As câmaras fotográficas também foram redesenhadas de forma a operarem sob condições térmicas extremas e respondendo à gravidade lunar de 1,62m/s² (na Terra, a gravidade é de 9,807m/s²). Hasselblad, Nikon e Carl Zeiss foram as marcas fotográficas preferidas pela NASA para a adaptação ao ambiente lunar.

Foram feitas milhares de fotografias durante as missões Apollo, mas o olhar crítico da agência espacial, que excluíu a imperfeição – o mau enquadramento, o flare, a sub-exposição ou seu contrário – fez com que apenas as melhores, ou as mais "assépticas", se tornassem do conhecimento público.

Uma equipa de quatro designers europeus, Floris Heyne, Joel Meter, Simon Phillipson e Delano Steenmeijer, escolheu 225 fotografias de entre aquelas que foram rejeitadas pela agência espacial e criou um novo documento sobre as missões Apollo – uma que, apesar de ser quase quinquagenária, acaba agora de nascer.

O fotolivro tem prefácio do astronauta Walt Cunningham, que participou na primeira missão tripulada, Apollo 7.