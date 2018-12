Manchester City cumpre em Watford e fica à espera do Liverpool

O Manchester City somou esta terça-feira a sétima vitória consecutiva na Premier League, ao vencer em casa do Watford, por 1-2, em jogo da 15.ª jornada, segurando a liderança isolada.

Com Bernardo Silva no “onze”, os campeões ingleses adiantaram-se pelo alemão Leroy Sané, que marcou com o peito (40’), e ampliaram a vantagem através do argelino Riyad Mahrez (51’).

Já com Domingos Quina em campo, o Watford ainda reduziu pelo francês Abdoulaye Doucouré (85’).

Com este triunfo, os “citizens” passam a somar 41 pontos, mais cinco do que o Liverpool, a outra equipa ainda invicta em prova e que tem menos um jogo disputado, enquanto o Watford caiu para o 11.º lugar.

O Watford foi ultrapassado pelo Brighton, que subiu a 10.º após vencer em casa o Crystal Palace (15.º), por 3-1, e viu o West Ham (12.º) ficar a dois pontos, depois de os londrinos terem batido o Cardiff (16.º), por 3-0.

O Bournemouth subiu provisoriamente ao sexto lugar, depois de vencer o Huddersfield (17.º), por 2-1.

