Lille vence em Montpellier e Mónaco em Amiens

O Lille foi esta terça-feira a Montpellier vencer por 1-0, em jogo da 16.ª jornada da Liga francesa, e subiu, provisoriamente, do quinto para o segundo lugar, enquanto o Mónaco somou a terceira vitória na prova.

Um golo do avançado costa-marfinense Nicolas Pepe (6’), a finalizar uma incursão de Jonathan Ikone, e uma organização defensiva sólida foram suficientes para o Lille levar os três pontos de Montpellier.

Pelo Lille alinharam como titulares os portugueses José Fonte e Xeka. Rui Fonte entrou aos 70 minutos.

Com esta vitória no terreno do segundo classificado à partida para esta jornada, o Lille é agora o vice-líder do campeonato, com 30 pontos, à condição, aguardando o Lyon-Rennes. O Paris Saint-Germain lidera com 43 pontos.

O Mónaco foi a Amiens vencer por 0-2, com dois penáltis de Falcao (43’e 90+6’).

Com este triunfo, o terceiro no campeonato, o Mónaco, orientado pelo ex-internacional francês Thierry Henry, que substituiu no cargo o português Leonardo Jardim, subiu ao 17.º lugar, o primeiro acima da “linha de água”, ainda que provisoriamente, pois o Dijon, actual 18.º, recebe o lanterna-vermelha Guingamp.

O Nice recebeu o Angers (0-0) mas ficou em branco, apesar do domínio exercido e das oportunidades de golo criadas. A equipa da Provence, que vinha de uma sequência de resultados positivos, está na sétima posição, com 25 pontos, enquanto o Angers é 12.º, com 18.

