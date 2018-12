GNR identifica suspeitos de furto de bagagens de jogadores do Schalke

A GNR identificou três homens suspeitos de furto de bagagens de jogadores de futebol do clube alemão Schalke 04, na sequência do jogo para a Liga dos Campeões com o FC Porto, anunciou nesta terça-feira aquela força policial.

José Castro, comandante do destacamento da GNR de Matosinhos, diz ao PÚBLICO que o furto não tem qualquer ligação a claques desportivas. Os suspeitos são funcionários de uma empresa que trabalha no aeroporto Francisco Sá Carneiro, onde ocorreu o episódio.

Segundo o comunicado, após a denúncia por parte do clube alemão, os agentes da GNR deram início a uma investigação que culminou em 16 mandados de busca, dos quais oito em residências nos concelhos da Maia, Porto e Paredes.

Como resultado das operações, os militares da GNR apreenderam três camisolas oferecidas pelos jogadores do FC Porto, duas camisolas e uns calções de jogadores do Schalke 04, para além de várias peças em ouro.

Os três homens, com idades entre os 30 e 40 anos, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coacção de termo de identidade e residência.

