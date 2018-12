Expulsão no Bessa vale multa a Sérgio Conceição

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi multado em 765 euros na sequência da expulsão de que foi alvo no final do derby com o Boavista, no passado domingo. Segundo o jornal O Jogo, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) considerou que a atitude do técnico "provocou um confronto entre jogadores e elementos oficiais de ambas as equipas".

O incidente aconteceu já no tempo de compensação do encontro disputado no Estádio do Bessa. O golo apontado por Hernâni aos 90+5' gerou uma reacção enérgica no banco do FC Porto e o treinador dos "dragões" acabou expulso pelo árbitro Fábio Veríssimo. A justificação para a decisão é agora avançada pelo Conselho de Disciplina.

"O agente foi considerado expulso porque após a obtenção do golo da sua equipa, dirigiu-se ao banco da equipa visitada, festejou o golo de forma efusiva com os punhos cerrados e gritou repetidamente: 'tomem c..., tomem c...'. Com esta atitude provocou um confronto entre jogadores e elementos oficiais de ambas as equipas", revela o mapa de castigos.

Com esta deliberação, Sérgio Conceição poderá voltar a sentar-se no banco do FC Porto, na próxima jornada da Liga, na recepção ao Portimonense.

