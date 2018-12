Madlib, IAMDDB, Kamaal Williams e Arca no novo festival do Estoril

Um DJ set do lendário produtor (e ocasional rapper) norte-americano de hip-hop Madlib, figura de proa da venerável editora Stones Throw, bem como concertos da rapper britânica IAMDDB, que vive entre o rap e a soul, o também inglês Kamaal Williams, produtor e teclista de jazz-funk, e Arca, o produtor venezuelano conhecido pelas colaborações com nomes como Björk, FKA Twigs ou Kanye West, são quatro das atracções internacionais do ID, um festival de música electrónica e urbana que se apresenta como "uma nova identidade em Cascais" e que tomará conta de quatro salas do Centro de Congressos do Estoril a 29 e 30 de Março do próximo ano.

As primeiras confirmações do novo festival da produtora Live Experiences, também responsável pelo Lisboa Dance Festival, foram apresentadas esta terça-feira, no próprio Centro de Congressos. Além dos nomes internacionais, incluem vários nomes nacionais, com concertos, DJ sets ou actuações de Dino D'Santiago, Moullinex, Xinobi, DJ Nigga Fox, Shaka Lion, Rui Maia, MEERA, Progressivu e Dead End.

As actuações mais tranquilas, como as de Dino D'Santiago ou de Kamaal Williams, que tocou no ano passado no Festival Matéria, no Porto, e fez parte da edição deste ano do Waking Life, no Crato, estando também já confirmado para a edição de 2019 do Vodafone Paredes de Coura, acontecerão no auditório, com cadeiras, enquanto nomes como Madlib, IAMDDB, que esteve no Vodafone Mexefest em 2017, ou Arca, que esteve este ano no NOS Primavera Sound, mostrar-se-ão num palco grande à entrada do edifício.

O resto do cartaz será anunciado nas próximas semanas. Os bilhetes, a 35 euros, já estão a venda.

