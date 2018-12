Drake e Ariana Grande são os mais populares de 2018, o ano do hip-hop no Spotify

A lista dos mais ouvidos de 2018 na plataforma de streaming Spotify foi divulgada esta terça-feira e oferece a evidência de que o hip-hop é o género mais popular entre os utilizadores (sobretudo mais jovens) do serviço. É uma constatação de uma tendência de muitos anos e que dá ao canadiano Drake a coroa do artista mais ouvido de sempre no Spotify, com 8,2 mil milhões de audições. A cantora mais popular foi Ariana Grande, os podcasts mais procurados foram os de crime e mistério e My Favorite Murder em particular, e o grupo mais popular os Imagine Dragons.

Enquanto os utilizadores de cada país (ou alguns deles) esperam até dia 6 para saber os dados específicos dos seus conterrâneos, o Spotify lançou já esta terça-feira o seu apanhado de final de ano quando ainda faltam três semanas para 2018 acabar. Mas o serviço diz já ter os números necessários para contabilizar como o álbum Scorpion e o seu single God’s Plan deram o ouro a Drake, destacando mesmo que a canção foi ouvida mais de mil milhões de vezes.

Não é a primeira vez que Drake é reconhecido como o mais popular da sua geração no serviço que serve tantas gerações, mas cujo perfil de utilizador é sobretudo mais jovem, e que tem como playlist mais popular a agregadora e orelhuda "Today’s Top Hits", que tende a alimentar a sua própria popularidade e a homogeneidade das audições.

O hip-hop domina a todos os níveis, não só entre os músicos mais ouvidos — Drake, Post Malone, XXXTentacion (que morreu este ano), J Balvin e só se intromete o pop Ed Sheeran — mas também obviamente nos temas mais populares: God’s Plan, de Drake, SAD!, de XXXTentacion, rockstar (feat. 21 Savage) e Psycho (feat. Ty Dolla $ign), ambas de Post Malone com outra de Drake, In My Feelings, a imiscuir-se na lista. Os álbuns mais ouvidos foram Scorpion de Drake, beerbongs & bentleys de Post Malone, ? de XXXTentacion, o homónimo de Dua Lipa e ÷ de Ed Sheeran (que já fora o disco mais popular de 2017 no Spotify).

Uma lista à parte para as mulheres, que este ano não entram no top dos mais ouvidos, demonstra a popularidade de Ariana Grande, cujo novo trabalho de final de ano lhe deu mais de 48 milhões de ouvintes mensais e a coloca no trono que já pertenceu (três vezes) a Rihanna. A popular thank u, next, tida como um hino de fim de relação amorosa, foi ouvida mais de 220 milhões de vezes. Na sua peugada surgem Dua Lip, Cardi B, Taylor Swift e Camila Cabello.

Se o género musical que mais cresceu em 2018 foi o Emo rap, o próprio Spotify destaca como a música latina continua a prosperar fortemente entre os seus utilizadores, destacando a procura de três artistas, J Balvin, Ozuna e Bad Bunny, na lista dos dez mais ouvidos globalmente, a preponderância da americana de origem dominicana Cardi B e o apelo junto do público das playlists de temática latina como "¡Viva Latino!" e "Baila Reggaeton".

No que toca aos grupos, os Imagine Dragons encimam a lista que também inclui a banda coreana BTS, BTS, os já veteranos Maroon 5 e Coldplay e os Migos.

