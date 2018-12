Convite de DJ para Bola de Ouro feminina dançar gera polémica

Até chegar o momento de se saber oficialmente que Luka Modric iria ser o Bola de Ouro 2018 para a revista France Football, a gala em Paris ficou marcada pela entrega do mesmo galardão à melhor jogadora do ano. Ada Hegerberg, a norueguesa que joga nos franceses do Lyon, foi a primeira mulher a receber esta distinção mas, logo a seguir, chegou a polémica.

Depois de receber o prémio, o apresentador da gala e ex-jogador de futebol David Ginola, levou Hegerberg a outro dos anfitriões da cerimónia, o DJ Martin Solveig. Este já tinha convidado outros premiados da gala como Kylian Mbappé para dançar e com a jogadora teve intenções de fazer o mesmo, mas para que esta fizesse um twerk. A futebolista negou logo essa proposta com um “não” ao mesmo tempo que parecia chocada, mostrando que queria abandonar o palco, e a abanar a cabeça em negação.

O momento partilhado nas redes sociais gerou polémica. O DJ Martin Solveig foi duramente criticado e acusado de assediar sexualmente Ada Hegerberg. O músico mostrou-se "bastante chateado com as proporções que a situação atingiu", diz a jogadora, e pediu-lhe desculpa.

"Eu expliquei a Ada e ela disse ter compreendido que foi apenas uma piada. De qualquer forma, apresento as minhas desculpas a todos os que se sentiram ofendidos. E mais importante, parabéns a Ada", disse o músico nas redes sociais, junto de uma foto a cumprimentar Hegerberg. “Muito feliz” por vencer a primeira Bola de Ouro feminina, a jogadora deixou ainda uma garantia: "Naquele momento, não considerei tratar-se de assédio sexual ou algo do género".

