PÚBLICO é o diário de referência com mais leitores em Portugal

O PÚBLICO é o diário de referência com mais leitores online em Portugal, e o segundo em termos absolutos, segundo os dados da Netaudience relativos ao mês de Outubro, o barómetro oficial que contabiliza o tráfego digital dos meios de informação. Neste barómetro, que mede o alcance das publicações nas multiplaformas (computador, smartphones e tablets), o PÚBLICO passou de uma audiência de 1,8 milhões de leitores em Agosto para 2,1 milhões em Outubro, um crescimento de 17 por cento.

O Correio da Manhã obteve o primeiro lugar no índice da Netaudience em Outubro, com 2,4 milhões de indivíduos. Mas a distância entre os dois jornais é mais curta quando se compara o alcance de ambos nos computadores pessoais: 10 mil leitores naquele mês.

A principal subida do PÚBLICO registou-se no consumo de informação nos meios móveis — um crescimento de 19% entre Agosto e Outubro, com o Jornal de Notícias em terceiro lugar, a uma distância de 162 mil leitores.

Recorde-se que o PÚBLICO venceu o prémio de Excelência Geral, atribuído no mês passado pelo Observatório de Ciberjornalismo da Universidade do Porto, e o trabalho Rohingya: uma crise sem fim venceu a categoria de infografia. O prémio em questão pretende premiar o site informativo que "cumpra com sucesso as suas funções editoriais, sirva efectivamente a sua audiência, maximize a exploração das características da Internet e represente os mais elevados standards jornalísticos”.

