Amizade não justifica tudo, alega procurador do caso e-Toupeira

A amizade não justifica tudo, alegou o procurador do caso e-Toupeira, Valter Alves, durante o debate instrutório do caso, que está a decorrer no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.

Dois funcionários judiciais são acusados de ter espiado vários processos em que o Benfica tinha de alguma forma interesse, parte dos quais se encontravam em segredo de justiça, a troco de bilhetes para os jogos, material de merchandising, como camisolas do clube, e ainda do acesso privilegiado a este microcosmos desportivo.

Estão acusados de corrupção passiva e de vários outros crimes, incluindo falsidade informática e violação do dever de sigilo, num processo em que figuram, como corruptores activos, a própria SAD e o seu ex-assessor jurídico Paulo Gonçalves.

O caso dos emails, o dos vouchers, o das viagens pagas pela Galp a governantes e o dos bilhetes oferecidos ao ministro das Finanças Mário Centeno foram alguns dos processos a que o oficial de justiça e perito informático José Augusto Silva, de Fafe, acedeu de forma ilegítima, supostamente para passar informação a Paulo Gonçalves.

O representante do Ministério Público disse que toda esta teia de troca de favores não pode apenas ficar a dever se à amizade, como os arguidos quiseram fazer crer. "Parece que os amigos servem para justificar tudo", observou Valter Alves. "Não é crime ter amigos, mas é crime a prática de factos como os que estão descritos nesta acusação".

Por isso, o Ministério Público pediu a ida a julgamento de todos os arguidos e por todos os crimes que lhes imputa. E que, no caso dos oficiais de justiça e do jurista, somam mais de sete dezenas de delitos. Já à SAD foram imputadas três dezenas de crimes.

