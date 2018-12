PSD quer cortar nas verbas atribuídas à JSD e outras estruturas

O PSD pretende cortar nas verbas que são atribuídas à Juventude Social Democrata (JSD) e a outras estruturas autónomas do partido. Só na JSD o corte pode chegar aos 14% por mês, mas o secretário-geral do PSD, José Silvano, garante que os valores ainda estão em avaliação.

Em causa está a dívida de 14 milhões de euros do PSD, que se deve em grande medida às eleições autárquicas de Outubro de 2017. “O esforço tem de ser de todos, não pode ser só a direcção nacional a cortar”, afirmou ao PÚBLICO José Silvano. O dirigente não quis confirmar os valores relativos à JSD, justificando que a redução será feita em termos globais e que só será fixada no prazo máximo de 30 de Dezembro “depois das negociações”.

O certo é que a JSD informou internamente, segundo uma nota a que o PÚBLICO teve acesso, que a intenção inicial era de reduzir o subsídio em 19% (2600 euros por mês), mais de 31 mil euros por ano. Depois de negociações com a secretaria-geral do PSD, a estrutura informou que o corte será de 14% por mês e pediu compreensão para as implicações que isso terá no desenvolvimento da sua actividade.

Contactada pelo PÚBLICO, a deputada e líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, remeteu a sua posição para declarações que fará na terça-feira à noite no Conselho Nacional do PSD, em Setúbal.

Além da JSD fazem parte do universo do PSD como estruturas autónomas os Autarcas Sociais-Democratas (ASD) e os Trabalhadores Sociais-Democratas (TSD).

