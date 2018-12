Presidência afasta mal-estar com Igreja por causa da vinda do Papa

A Presidência da República afasta qualquer mal-estar com a Igreja Católica relacionado com a divulgação este fim-de-semana da realização das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) de 2022, que estão previstas para Portugal e serão presididas pelo Papa Francisco.

“Trata-se de um assunto que é da exclusiva esfera da Igreja Católica”, disse ao PÚBLICO fonte de Belém, acrescentando que uma eventual viagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Panamá, em Janeiro de 2019, será em primeiro lugar comunicada à Assembleia da República”.

PUB

O anúncio oficial da realização em Portugal das Jornadas Mundiais da Juventude em 2022, deveria ser feito pelo Papa Francisco, no Panamá, durante a realização das que vão decorrer de 23 a 27 de Janeiro, mas o site religioso Religionline antecipou-se e, este fim-de-semana, deu a informação como certa.

PUB

O tema faz a manchete desta segunda-feira do Jornal de Notícias. O diário avançou que a notícia da antecipação das JMJ em Portugal incomodou os responsáveis da Igreja Católica e pode até pôr em causa a realização das jornadas em Portugal.

PUB

Igreja: "Temos de esperar"

Perante a fuga de informação, o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, Manuel Barbosa, disse ao PÚBLICO que é o “Papa que anuncia” quem recebe as jornadas. “Temos de respeitar a sua decisão”, declara o padre. “Claro que todos gostaríamos que fosse cá. Mas temos de esperar.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o JN, há elementos da Igreja Católica que suspeitam que a fuga de informação possa ter partido da Presidência da República, mas fonte oficial de Belém já afastou esta possibilidade, acrescentando mesmo que o Presidente ficou estupefacto com o anúncio antecipado.

A possibilidade de Portugal acolher as Jornadas Mundiais da Juventude em 2022 surgiu com um convite ao Vaticano, feito por D. Manuel Clemente, no último ano, apesar de a hipótese estar a ser pensada desde 2012. A Suécia e a República Checa são outros países apontados como fortes candidatos.

Segundo o Religionline, o cardeal-patriarca de Lisboa oficializou o pedido para receber a JMJ há precisamente um ano e desde 2012 que, em várias reuniões do Conselho Pontifício para os Leigos, do Vaticano, a hipótese de Portugal tem estado a ser pensada.

PUB