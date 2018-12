X-Wife e o rambo da sucata

Quando alguém adicionou esta semana um videoclipe dos X-Wife na plataforma VIDEOCLIPE.PT, surgiu logo uma ideia musical que tem em conta os anos de existência da banda, mesmo que seja já o segundo videoclipe de chamada de atenção do seu quinto e homónimo álbum, lançado em abril deste ano. Embora os primeiros momentos até pareçam estranhos, com umas borbulhadas de eletrónica démodé. No entanto, logo logo, o ritmo “funkeiro” das guitarras começa a impor-se, o baixo a balançar, e surgem mais outros apontamentos rítmicos e eletrónicos, agora até com um saxofone a dar outro calor, e claro, a reconhecível voz chamativa e instigadora.

Porém, sendo este Boom Shaka Boom um dos temas com mais vincada propensão rítmica, o vídeo não ajuda a imprimir visualmente essa noção. O que era suposto, sendo esse um dos princípios básicos dos videoclipes: ter também “uma vibração visual” para reforçar a memorização do tema. Mas, nós, que aqui fazemos a curadoria, e zeladores que somos do passado “videoclipédico” nacional na nossa plataforma, também já temos uma ideia visual e concetual do trabalho do habitual colaborador da banda, o André Tentugal. Pois este, sabendo da banalidade que são os vídeos com a performance de uma banda, tem vindo a propor-lhes antes ideias metafóricas dos estados de alma geracionais. O que tanto dá sentido às explosões corporais de uma jovem, no primeiríssimo tema do álbum (leiam aqui sobre o Movin’Up), ou às derivações emocionais no primeiro videoclipe que anunciou a edição do álbum (leiam aqui sobre o This Game).

Não interessa tecermos uma consideração sobre a qualidade de uma metáfora (uma curadoria não é fazer crítica, mas dar propostas de interpretação), na qual um rambo ridículo atiça fogo à sucata com um sentido libertador da lógica da obsolescência, ou se esta proposta é a mais eficaz no atual contexto comunicativo online. Interessa sim falarmos da coerência do gesto, pois é de enaltecer a continuada aposta da banda na forma diferenciadora de vincar o nervo intrínseco que sua música contém.

Texto escrito segundo o novo Acordo Ortográfico, a pedido do autor.