Metade desta ilha foi engolida pelo oceano em apenas 20 anos

Em apenas 20 anos, a ilha de Ghoramara, na Índia, viu a sua área reduzida para metade. O motivo: a subida do nível das águas que surge em consequência directa do fenómeno das alterações climáticas, confirmam os especialistas ouvidos pela Reuters. A população da ilha de 4,6 quilómetros quadrados sente-se ameaçada. “Se um tsunami ou um grande ciclone atinge esta ilha, nada resistirá”, explicou à agência noticiosa Sanjib Sagar, o líder da única aldeia existente no território. Por esse motivo, e porque a salinização das áreas de terra cultivável está a comprometer a produção agrícola, parte da população pensa em partir. “Todos os anos, as marés invadem a minha quinta e destroem o meu cultivo”, explica Mihir Kumar Mondal, agricultor. Apenas o sector piscícola parece tirar vantagem desta transformação geográfica.

Sheikh Aftab Uddin, um dos 4700 habitantes de Ghoramara, garante que trocaria de morada se o estado interviesse e apoiasse a sua transferência para outro local – o que, apesar dos esforços da população nesse sentido, não parece estar ainda previsto. À semelhança da maioria dos ilhéus, Sheikh não dispõe de recursos financeiros para a mudança, o que torna imperativa a intervenção estatal. De acordo com os especialistas ouvidos pela Reuters, um dia, todos habitantes terão mesmo de deixar as suas casas e partir para outros locais. Porque o futuro é inevitável.