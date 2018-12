Qatar vai sair da Organização dos Países Exportadores de Petróleo

O Qatar vai deixar de ser membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em Janeiro, anunciou o ministro de Energia do país nesta segunda-feira.

"O Qatar decidiu retirar-se de membro da OPEP em Janeiro de 2019", disse Saad Al-Kaabi durante uma conferência de imprensa em Doha, acrescentando já ter informado a organização sobre esta decisão.

O Qatar continuará a produzir petróleo, mas vai concentrar-se na produção de gás, explicou Saad Al-Kaabi. O Qatar é o maior exportador mundial de gás natural em estado líquido.

"Não temos muito potencial [em petróleo], somos muito realistas, o nosso potencial é o gás", disse.

O ministro, antigo CEO da Qatar Petroleum, a empresa estatal que opera todas as actividades de petróleo e gás no país, assegurou que a decisão de deixar a OPEP "não tem nada que ver com o bloqueio económico" que a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos (EAU), Bahrein e Egipto impuseram a Doha desde Junho de 2017. O Qatar é membro da OPEP desde 1961.

