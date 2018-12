A última viagem de Bush para Washingon

Uma guarda de honra militar acompanhou o corpo do ex-Presidente George H. W. Bush ao ser colocado esta segunda-feira em Houston no avião Air Force One para uma viagem final até Washington, e iniciar quatro dias de cerimónias fúnebres em homenagem ao Presidente que liderou os Estados Unidos no momento em que a

Foram dados tiros de canhões em tributo do 41º presidente dos EUA, que morreu em sua casa em Houston na noite de sexta-feira, aos 94 anos. O jacto presidencial partiu da base aérea da Guarda Nacional nos arredores de Houston, rumo à base Andrews, em Washington D.C. Dois dos seus filhos, o também ex-Presidente George W. Bush, e Neil Bush, juntaram-se ao voo, onde seguiram família, amigos e ex-membros da equipa presidencial do pai.

PUB

O velório de Bush vai realizar-se na Rotunda do Capitólio dos EUA de segunda a quarta-feira. O funeral de Estado está agendado para esse dia na Catedral Nacional. Na quinta-feira, haverá outro funeral, em Houston, e será enterrado na Biblioteca Presidencial em College Station, no Texas.

PUB

PUB

Bush cumpriu dois mandatos como vice-presidente durante a presidência do republicano Ronald Reagan antes do seu próprio mandato, de 1989 a 1993. Governou durante o fim da Guerra Fria e foi o Presidente que enviou o exército norte-americano para o Iraque, para derrotar Saddam Hussein na Guerra do Golfo de 1991, o que lhe deu enorme popularidade.

George H.W. Bush não conseguiu, no entanto, conquistar um segundo mandato depois de quebrar a promessa de não aumentar os impostos - algo que tinha prometido explicitamente não fazer.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Durante o fim-de-semana, surgiram pequenas homenagens a George e Barbara Bush surgiram no bairro em que habitava, junto ao memorial do Presidente Bush situado num parque da cidade de Houston e no aeroporto Intercontinental George Bush em sua homenagem.

Christy Smith interrompeu o seu fim-de-semana para prestar homenagem ao presidente Bush junto à estátua de bronze do Presidente num parque em Houston.

"Ele deu bons exemplos para todos nós", disse Smith, de 39 anos. "Foi sempre solidário e tratou sempre as pessoas de forma igualitária."

PUB