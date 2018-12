Câmara do Porto entrega chave da unidade de saúde de Ramalde

A “cartinha” pedida por Rui Moreira à Ministra da Saúde chegou na passada sexta-feira e desbloqueou um processo que se arrastava há três meses. A câmara do Porto vai entregar “ainda esta semana” as chaves do edifício do Centro de Saúde de Ramalde à Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN).

“Com a entrega formal e efectiva das instalações”, congratula-se em comunicado a autarquia, “o mais importante” fica garantido: “o interesse dos 15 mil munícipes que passarão a dispor de um novo e moderno Centro de Saúde que possa substituir as actuais instalações sem condições adequadas”.

A câmara assumiu em 2016 a responsabilidade de construir esta unidade de saúde nas Campinas. Mas com uma contrapartida: o Governo entregar-lhe-ia um terreno na Rua Justino Teixeira, para ali instalar o campo de jogos do Grupo Desportivo de Portugal, uma vez que os terrenos do campo Ruy Navega, que utilizam hoje, vão desaparecer com a construção do Terminal Intermodal de Campanhã.

O impasse arrastava-se há três meses, quando a construção do centro de Ramalde ficou concluída. No passado dia 27, na reunião camarária, Rui Moreira pedia ao Governo um sinal: “Eu, no mínimo, esperava que a ministra da Saúde me escrevesse uma cartinha”, disse aos vereadores que aprovaram por unanimidade uma moção do movimento sobre este assunto.

A ministra Marta Temido ouviu e respondeu. Na carta, a que o PÚBLICO teve acesso, a ministra assumia “o compromisso no cumprimento do protocolo” assinado pela autarquia com a ARSN. Ali ficou inscrita a promessa de “identificar os constrangimentos que ainda subsistem e que urgem ser ultrapassados”, explicou: “Os trâmites processuais em curso, no quadro das formalidades legais aplicáveis, designadamente no que se reporta ao processo de formalização da permuta em causa, estão a ser desenvolvidos pela ARS do Norte com o apoio dos serviços centrais”, escreve a ministra, referindo ter, por isso, “a convicção que estarão criadas as condições para serem ultrapassadas as dificuldades ocorridas no passado que justificaram a actual situação”.

Para já, o executivo não pretende, como chegou a equacionar, accionar outros mecanismos legais para que o protocolo se cumpra. Mas não deixará de estar atento à situação, exigindo que “a transmissão do terreno seja concluída sem demora, no prazo máximo de 90 dias”. A partir daí, consideram, haverá “incumprimento do Estado perante a cidade do Porto”.

