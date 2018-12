No Ponto: broas de mel, Abrantes

Quem não tem a sua receita de broas de mel lá de casa? É uma daquelas delícias que todos conhecem, um doce de Inverno, com sabores quentes como o mel, o azeite, a canela e a erva-doce. Nesta altura do ano, é um doce muito popular.

Em Abrantes, uma certa receita tornou-se especialidade local. Na pastelaria Guloseima, encontrei Maria Rosa Filipe, que faz as broas de mel de Abrantes desde pequenina. Começou a ser pasteleira por volta dos dez anos. O patrão pouco lhe ensinava e escondia as receitas, mas foi estando atenta. Com os anos, deixou de haver segredos. O negócio desta pastelaria está agora a seu cargo, e gosta de ensinar quem quiser aprender. Mas como são realmente as broas na boca? O perfume e o sabor são fantásticos. Por isso, faça uma visita a Abrantes, nem que seja de médico, e leve as broas que tão bem lhe vão fazer à saúde da alma.

PUB

A Doçaria Portuguesa

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce.

Fotogaleria

Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

PUB