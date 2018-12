Portugal tem a idade mais baixa para aceder à pensão de sobrevivência

Em Portugal uma viúva ou um viúvo tem direito a uma pensão de sobrevivência permanente a partir dos 35 anos, a idade mais baixa entre os 17 países que estabelecem um limite mínimo para aceder a esta prestação. A conclusão é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que hoje divulgou a versão de 2018 do relatório “Pensions at a Glance”.

A par da análise dos sistemas de pensões nos 36 países que constituem a OCDE, os autores do relatório fazem uma análise específica sobre as pensões de sobrevivência e questionam se esta prestação continua a ser necessária.

As pensões de sobrevivência foram criadas para proteger as viúvas e os viúvos do risco de pobreza e da redução do rendimento após a morte do cônjuge. Em Portugal, a pensão de sobrevivência é atribuída à viúva, viúvo ou filhos e corresponde a uma percentagem da pensão (50% a 60%, consoante se trate da Segurança Social ou da Caixa Geral de Aposentações) a que a pessoa que morreu teria direito.

Há vários critérios para a atribuição desta prestação de forma permanente e uma delas é a fixação de uma idade mínima de acesso, com o objectivo de limitar o desincentivo de a viúva ou viúvo participarem no mercado de trabalho. Entre os 17 países que impõem este critério, Portugal é o que prevê a idade mais baixa, 35 anos, para aceder à pensão de sobrevivência de forma permanente. No caso das pessoas que não cumprem este requisito, a Segurança Social atribui um subsídio por cinco anos.

Em Israel, Suíça, Alemanha, e Bélgica, o apoio é atribuído entre os 40 e os 46,5 anos. Noutros países a prestação só se torna permanente quando os sobreviventes fazem 50 a 60 anos e no Leste há quatro países em que isso só acontece quando os viúvos atingem a idade legal da reforma.

A OCDE defende que os beneficiários só devem ser elegíveis para uma pensão de sobrevivência permanente quando atingem a idade legal da reforma. No caso dos casais mais novos, o apoio dado ao sobrevivente deve ser temporário, para que não haja um desincentivo à participação no mercado de trabalho.

A despesa com as pensões de sobrevivência nos 24 países da OCDE que têm dados disponíveis estabilizou nos últimos 25 anos e representa, em média, 1% do Produto Interno Bruto. Quando se olha para o peso das pensões de sobrevivência no total dos gastos com pensões, a OCDE aponta para uma queda de 20% para 13% entre 1990 e 2017.

Várias razões explicam este declínio, nota a organização. Uma delas tem a ver com a maior participação das mulheres no mercado de trabalho; outra está relacionada com a aproximação da esperança média de vida dos homens e das mulheres; e, finalmente, a introdução da condição de recursos para aceder à prestação e a entrada em vigor de critérios mais apertados.

A OCDE conclui que, em média, uma pessoa que nunca trabalhou e que esteve casado com um trabalhador que completou a sua carreira contributiva, receberá uma pensão de sobrevivência correspondente a 31% do salário médio, enquanto o nível de vida cairá cerca de 24% após a morte do companheiro ou da companheira.

Pensões de sobrevivência ainda são necessárias?

A OCDE não dá uma resposta directa à pergunta que motivou a análise, mas lembra que este apoio deve focar-se de forma mais clara na “suavização” do impacto da morte do cônjuge no nível de vida dos sobreviventes e evitar que seja um desincentivo à participação no mercado de trabalho.

“À medida que o casamento para a vida se torna menos comum e o emprego feminino cresce, as pensões de sobrevivência assumem um papel menos importante. No entanto, além de contribuírem para reduzirem as desigualdades de género nas pensões, limitar a quebra do nível de vida após a norte do parceiro continua a ser um objectivo importante das políticas sociais e, em particular, das pensões de sobreviventes”, refere a OCDE.

A organização defende que o sistema precisa de ser aperfeiçoado. Recomenda que os beneficiários só devem ser elegíveis para uma pensão de sobrevivência permanente quando atingem a idade legal da reforma; defende que os companheiros de casamentos ou relacionamentos anteriores não devem ser beneficiários e equaciona algumas alterações no acesso relacionadas com a participação no mercado de trabalho.

Na OCDE há, em média, 22 beneficiários de pensões de sobrevivência por cada 100 pensionistas e mais de 85% são mulheres viúvas.

Os dados mais recentes das estatísticas da Segurança Social dão conta do pagamento de 707.904 pensões de sobrevivência em Outubro de 2018 em Portugal, menos 0,69% do que no mesmo mês do ano passado. Mais de 80% dos beneficiários desta prestação são mulheres.

