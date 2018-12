Falta de motores obriga Autoeuropa a parar em Dezembro e Janeiro

A Autoeuropa, em Palmela, vai reduzir a laboração nos dias 9 e 22 de Dezembro, eliminando dois turnos na primeira data e o turno da tarde na segunda, devido à falta de motores. Além disso, entra em paragem colectiva de 23 de Dezembro até 3 de Janeiro de 2019, segundo confirmou fonte da fábrica da Volkswagen ao PÚBLICO nesta segunda-feira.

Os trabalhadores foram informados na sexta-feira da semana passada, 30 de Novembro. Alguns destes períodos de pausa já estavam previstos, disse a mesma fonte, mas foram adicionados mais dias porque os fornecedores de motores às linhas de produção da Autoeuropa não vão conseguir entregar material.

Na base desta quebra está, segundo a mesma fonte da empresa, a falha no fornecimento de componentes necessários para a construção desses motores. A mesma razão já tinha justificado uma paralisação de uma semana, no final de Outubro.

Esses componentes vêm de dois fornecedores europeus, um na Polónia e outro na Alemanha, e não vão chegar a Portugal. Questionado sobre a razão dessa falha estar relacionada com o protesto dos "coletes amarelos" em França – segundo foi noticiado esta tarde pelo Expresso – a mesma fonte negou. E salientou que este problema já se fez sentir noutras unidades de produção do grupo Volkswagen espalhadas pela Europa.

A explicação, segundo a Autoeuropa, é que estes fornecedores europeus de componentes ainda não ajustaram os seus fornecimentos a um aumento da procura por motores a gasolina em detrimento dos motores diesel. A mesma fonte rejeitou também a ideia de que o protesto dos estivadores do porto de Setúbal, que está em marcha desde o início de Novembro e afecta o escoamento dos carros montados em Palmela, esteja relacionado com estas paragens.

A Autoeuropa produz 885 carros por dia, a esmagadora maioria do modelo T-Roc, e quase tudo com destino para exportação, via porto de Setúbal, segundo dados da empresa, que vai continuar a utilizar a base aérea do Montijo como parque para a produção à espera de escoamento. A fábrica selou um acordo com aquela base área no Verão, para ali estacionar as viaturas que esperavam pela homologação segundo a nova norma europeia de cálculo de emissões, a Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP).

Em meados de Novembro, a unidade de Palmela tinha 8000 carros parados à espera para embarcar. Segundo o Expresso, há 20 mil viaturas paradas nesta altura.

O PÚBLICO tentou contactar a Comissão de Trabalhadores, mas até agora sem sucesso.

