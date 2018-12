Portugal vai defrontar Suíça na semifinal da Liga das Nações

O sorteio da final four da Liga das Nações ditou a Suíça como adversária de Portugal na semifinal da competição. A selecção nacional vai defrontar a formação helvética no dia 5 de Junho, no Estádio do Dragão. O sorteio teve lugar esta segunda-feira, às 13h30, em Dublin, na Irlanda.

No segundo duelo das semifinais, a Holanda vai medir forças com a Inglaterra, no dia 6 de Junho, no Estádio D. Afonso Henriques.

O jogo da final será no dia 9 de Junho, no reduto do FC Porto. A equipa que vencer a primeira edição da competição encaixará seis milhões de euros em prémios.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), enalteceu a escolha da UEFA em realizar a fase final da competição em Portugal, assumindo que a Federação já tem um espaço destinado ao troféu: "Acolher a final four é uma grande honra para a FPF e para o país. Tenho a certeza que vai ser um torneio com um ambiente fantástico. Depois de vencermos em 2016, criamos um espaço único para os nossos troféus e temos espaço para este. Acho que temos uma hipótese de vencer a primeira edição da competição".

"É uma equipa que conhecemos bem"

Após o sorteio, os técnicos das quatro selecções fizeram uma conferência conjunta, na qual analisaram o quadro de jogos da final four da Liga das Nações. Fernando Santos elogiou as capacidades da Suíça, mas não escondeu que o principal objectivo é chegar à final e conquistar a primeira edição da competição: " [A Suíça] é uma equipa que conhecemos bem, que defrontamos no apuramento para o Campeonato do Mundo. Uma das duas formações que derrotaram Portugal, nos últimos anos. Isso mostra claramente a sua enorme valia. Fez uma qualificação brilhante, conseguiu nove pontos no seu grupo. Afastou a Bélgica. Vai ser uma meia-final que vai opor duas selecções muito fortes, tal como na outra partida. Temos o sonho de conquistar a competição mas sabemos que temos de trabalhar muito, porque vamos ter um grande adversário na meia-final.

Tal como Fernando Santos, Vladimir Petkovic, treinador da Suíça, elogiou a selecção portuguesa mas prometeu uma formação motivada, com a lição bem estudada para vencer no Estádio do Dragão: “Temos de ir a Portugal para ganhar. Teremos de nos preparar bem e estar prontos para Junho, prontos para surpreender”.

