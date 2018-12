Morreu o presidente que esteve mais tempo à frente do Barcelona

Josep Lluís Núñez morreu esta segunda-feira com 87 anos devido a um cancro, anunciou o Barcelona. O dirigente esteve 22 anos à frente do clube catalão como presidente, entre 1978 e 2000.

Trata-se do responsável dos catalães que contratou futebolistas como Ronaldo Nazário, Maradona e Stoichkov, alguns dos melhores jogadores de futebol de sempre, e treinadores como Bobby Robson. Além disso, foi Núñez quem ordenou a ampliação do estádio Camp Nou, que tem hoje a capacidade para 125 mil espectadores, e a residência para os jogadores formados na "cantera" do Barcelona, a La Masía, local que formou jogadores como Lionel Messi, Andrès Iniesta e Xavi Hernandez.

Enquanto foi presidente, a equipa de futebol do Barcelona conquistou sete campeonatos, duas taças do rei, uma Liga dos Campeões, quatro supertaças europeias e duas taças intercontinentais. Um total de 176 em todos os desportos profissionais, diz o diário catalão Mundo Deportivo.

Há quatro anos, conta o diário desportivo espanhol jornal As, Josep Lluís Núñez, à data com 83 anos, passou 38 dias na prisão e pagou dois milhões de euros de multa por "delitos de suborno e falsificação de documentos".

