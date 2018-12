Montalegre avança com obras no estádio

O município de Montalegre inicia amanhã "um conjunto de obras" para receber o Benfica, no jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, disse o presidente da câmara, Orlando Alves, segundo o qual, os trabalhos a efectuar no Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira, em Montalegre, incluem a intervenção "no relvado, da iluminação para a transmissão televisiva e de bancadas temporárias".

"Da parte da Federação Portuguesa de Futebol, do Benfica e do canal que transmitirá o encontro não houve ninguém que se opusesse a que o jogo fosse em Montalegre", assegurou o edil da vila do Alto Tâmega.

PUB

A realização do encontro na localidade transmontana está, no entanto, condicionada "a um conjunto de obras e trabalhos que são necessários".

PUB

"Vamos ter ainda mais verificações à medida que os trabalhos forem decorrendo, mas temos já a autorização para avançar com as modificações no estádio", atirou.

PUB

O autarca explicou que o clube “encarnado” mostrou preocupação "pela integridade física dos seus atletas" e que "uma parte significativa do relvado terá que ser substituída", mas que a empresa responsável pela substituição "começa a trabalhar já amanhã".

A autarquia e o clube estão ainda a trabalhar para garantir a iluminação necessária para a transmissão televisiva do encontro, bem como a colocação de bancadas temporárias para receber todos os adeptos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Queremos dar resposta aos milhares de solicitações de bilhetes que já estamos a receber, sobretudo pela movimentação de emigrantes que é esperada, pois sabemos que virão “barrosões” que estão emigrados nos Estados Unidos, Canadá e em outros países", adiantou.

"Estamos todos muito confiantes que o jogo se realizará em Montalegre, pois é o desejo de toda a gente", destacou Orlando Alves.

O Montalegre, equipa do Campeonato de Portugal, atingiu pela primeira vez na história os oitavos-de-final da prova rainha do futebol português, ao eliminar o Águeda em casa (1-0).

PUB