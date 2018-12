Modric junta a Bola de Ouro ao prémio da FIFA

Depois do prémio The Best, atribuído pela FIFA, a Bola de Ouro. Luka Modric juntou esta noite os dois galardões, colocando um ponto final numa década de domínio da dupla Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, numa cerimónia que decorreu no Grand Palais, em Paris.

Modric reuniu o maior número de votos do painel de jurados, superando Cristiano Ronaldo, que ficou em segundo lugar na votação. “É um sentimento único, estou feliz, orgulhoso e honrado. É difícil colocar as emoções em palavras. Tenho de agradecer a todos os que me permitiram chegar aqui. Tenho de agradecer aos treinadores, a todos os que trabalham no Real Madrid, aos meus companheiros da selecção”, afirmou o futebolista croata.

PUB

“Quando era miúdo, o meu sonho era jogar num grande clube e conquistar troféus. Consegui-o. É uma verdadeira honra para mim erguer a Bola de Ouro”, acrescentou Modric, confessando ser “incrível” suceder a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, os vencedores das últimas dez edições do galardão: “Sucedo a dois futebolistas fenomenais.”

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A terceira posição ficou para Antoine Griezmann. Lionel Messi, tal como tinha acontecido nos prémios da FIFA, ficou-se pelo quinto lugar. Desde 2006 que o argentino não falhava o top-3 da Bola de Ouro.

PUB

O troféu Kopa, uma das novidades da edição deste ano da Bola de Ouro, atribuído ao melhor futebolista do ano com menos de 21 anos, distinguiu o francês Kylian Mbappé. “É uma motivação suplementar para continuar a trabalhar”, afirmou o jovem jogador do Paris Saint-Germain. Mbappé tornou-se em 2018 no quarto futebolista mais jovem de sempre a ganhar o Campeonato do Mundo e o segundo mais jovem a marcar na final de um Mundial. Para além desse troféu pela selecção, o jovem futebolista também conquistou o campeonato, taça e taça da liga francesa ao serviço do PSG.

A norueguesa Ada Hegerberg, do Lyon, fez história ao ser a premiada com a Bola de Ouro feminina, atribuída pela primeira vez. “É fantástico. Incrível, um grande feito para mim. Agradeço a todas as minhas companheiras de equipa, sem elas não estaria hoje nesta posição”, afirmou a futebolista. Ada Hegerberg tinha sido apenas terceira nos prémios The Best para melhor jogadora.

PUB