Marcel Keizer entra a ganhar também no campeonato

Depois dos triunfos para a Taça de Portugal e para a Liga Europa, o Sporting versão Marcel Keizer também entrou a ganhar no campeonato. Em Vila do Conde, no encerramento da 11.ª jornada, os "leões" bateram o Rio Ave por 1-3 e retomaram o segundo lugar, que tinha passado à condição para o Sp. Braga.

Num encontro com um arranque frenético, Bruno Fernandes inaugurou o marcador aos 8' e a resposta do Rio Ave chegou quatro minutos mais tarde, de livre directo, pelo pé esquerdo de João Schmidt.

Graças a uma boa jogada pelo corredor esquerdo, o Sporting voltou a passar para a frente do marcador, na sequência de um bom cruzamento de Acuña e de um cabeceamento ainda melhor de Bas Dost, aos 23'.

O golo que sentenciou a partida chegaria já aos 72', naquele que foi o melhor momento da noite. Jovane Cabral, que entrara três minutos antes para o lugar de Diaby, rematou em arco, de fora da área, e surpreendeu Leo Jardim, fixando 1-3 final.

Depois desse lance, Fábio Coentrão esteve muito perto de marcar, e antes dele foi Schmidt a ficar próximo de bisar, mas em ambos os casos o guarda-redes Renan evitou o segundo golo do Rio Ave.

