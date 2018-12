Liga dos Campeões vai ter VAR a partir de Fevereiro

Era para ser apenas na próxima época, mas a UEFA voltou atrás na decisão: o sistema de videoárbitro (VAR) vai ser implementado na principal competição europeia de clubes já nesta temporada, com estreia nos oitavos-de-final da Champions, em Fevereiro. A decisão foi oficializada esta segunda-feira pelo Comité Executivo do organismo que gere o futebol europeu.

A ferramenta tecnológica já fez parte do Mundial da Rússia, competição organizada pela FIFA. Na UEFA, a introdução estava apenas planeada para a próxima temporada e, na Liga Europa, a ideia inicial era para que o sistema fosse incorporado daqui a dois anos, em 2020-21.

Defensor assumido da ferramenta tecnológica, o antigo árbitro português Duarte Gomes mostra-se “de acordo” com a antecipação da utilização do VAR na competição europeia: “Infelizmente, estas coisas apenas se resolvem com pressão. Numa competição que envolve dois milhões de euros por vitória, um golo pode decidir o futuro de muita gente. De facto, houve erros de campo que quase eram inevitáveis e que a tecnologia corrigiria”.

Um deles foi o incidente que teve lugar no jogo Manchester City-Shakhtar Donetsk, da 4.ª jornada da fase de grupos, em que o avançado Raheem Sterling tropeçou no relvado no interior da área ucraniana. Por lapso, o árbitro Viktor Kassai assinalou grande penalidade a favor do Manchester City, num lance que causou várias críticas à ausência da tecnologia do videoárbitro.

Outro dos problemas que, segundo Duarte Gomes, justifica o prazo inicialmente previsto pelo organismo internacional prende-se com as diferentes visões que os países europeus têm do videoárbitro: “Há vários países que ainda não aderiram ao VAR, muitos deles na Europa. Existe a necessidade de dar formação aos árbitros e aos clubes, razão pela qual o período de espera até à próxima época seria perfeito”.

O FC Porto, único representante português na próxima ronda da Champions, terá a presença do videoárbitro na fase a eliminar. Os “oitavos” começam em Fevereiro, com a competição a estender-se até 1 de Junho. A final será disputada no Estádio Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.

