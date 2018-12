Adepto do Tottenham detido por atirar casca de banana a jogador gabanês

O adepto que arremessou uma casca de banana para o relvado, no domingo, na partida que opôs Arsenal e Tottenham foi identificado e detido pela Polícia Metropolitana londrina. O incidente racista motivou um comunicado do emblema londrino, que assegurou banir o fã de partidas futuras.

O homem estava na facção de adeptos dos “spurs”, atirando o fruto na direcção do internacional gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, jogador do Arsenal que tinha acabado de inaugurado o marcador. O Tottenham será alvo de uma investigação por parte da Football Association, entidade que regula a Premier League.

A vitória dos “gunners” sobre os rivais londrinos começou com um penálti por mão na bola de Jan Vertonghen, defesa do Tottenham. Aubameyang não desperdiçou da marca de castigo máximo e festejou junto dos adeptos rivais. Foi nesse momento que um dos adeptos atirou uma casca de banana em direcção do internacional gabonês. O prevaricador foi identificado pelo sistema de vigilância do Estádio Emirates, reduto do Arsenal.

Num comunicado citado pelo The Guardian, o Tottenham repudiou o incidente, garantindo que o prevaricador será banido de futuros encontros que envolvam os “spurs”: “Comportamentos como estes são completamente inaceitáveis e o adepto em questão será banido”. Aguarda-se, agora, o veredicto da Associação de Futebol inglesa, que se irá pronunciar sobre o assunto nos próximos dias.

A Polícia Metropolitana efectuou um total de sete detenções no derby londrino. O Arsenal levou de vencida o vizinho Tottenham, triunfando por 4-2 no Emirates e ascendo à quarta posição da Premier League.

Racismo nos estádios ainda é uma realidade, dizem estatísticas

Em Inglaterra, a campanha Kick It Out foi criada 1993, com o objectivo de erradicar actos racistas dos estádios britânicos. Apesar de o número de incidentes terem diminuído consideravelmente — em parte devido aos anúncios feitos pela organização —, os recintos desportivos ainda não estão livres deste tipo de comportamentos.

Em dados relativos à época 2016-17, a Kick It Out registou 469 ocorrências, o número mais alto desde a criação da organização. Quase metade desses casos (48%) relacionam-se com discriminação racial, 21% prenderam-se com a orientação sexual e 17% estiveram relacionados com a religião dos praticantes do desporto-rei.

Foto Racismo também é preocupação da FIFA KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Todos os clubes da Premier League têm parceria com a organização, que promove campanhas de sensibilização com regularidade junto dos jogadores, equipas técnicas e adeptos.

