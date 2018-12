31.º Grande Troféu de Vilamoura foi para Jamie Mann

O jovem Jamie Mann foi o vencedor absoluto do 31.º Grande Troféu de Vilamoura, que este ano reuniu 271 jogadores de 28 países e decorreu em três dos campos de referência do Algarve – Dom Pedro Victoria, Old Course e Pinhal – sempre com sol.

Jamie, de 15 anos, nasceu na Inglaterra mas está há anos radicado com a família no Algarve e tem já a nacionalidade portuguesa. É um dos jogadores de elite do CG de Vilamoura.

O Grande Troféu é organizado pelo grupo Dom Pedro com o apoio de várias entidades, como os hotéis Hilton e Marinotel, Vista Alegre, Solverde e Dom Pedro.

Além das três voltas de golfe os participantes tiveram todos os dias eventos sociais: a noite portuguesa no Fórum Dom Pedro (jantar com cocktail a abrir), jantar no Casino de Vilamoura com o show Timeless e-Motions e a encerrar o cocktail de distribuição dos prémios.

Na entrega dos prémios, durante o cocktail no Hilton, foram distribuídos 36 troféus, dos quais apenas seis a jogadores portugueses.

Entre os 271 jogadores, 60 com handicap inferior a 10, estiveram o antigo ministro Teixeira dos Santos, agora administrador do EuroBic (2.º na quarta categoria) e o irlandês Columb Harrington (vencedor da 1.ª categoria), irmão do profissional Padraig Harrington, um dos melhores da Europa.

Jamie Mann concluiu as três voltas com 212 pontos, seguido do irlandês Patrick Kelly e do inglês John Kokolay (vencedor em 2017) ambos com 216.

O vencedor gross foi o inglês Sandy Bolton com 229 pontos.

Os portugueses premiados foram Maria José Pinto, João Carlos Martins, Serafim Sousa Carvalho, Teixeira dos Santos, Nuno Filipe Pereira e António Libório.

Veja mais em www.golftattoo.com

