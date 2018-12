Artemisia Gentileschi saiu finalmente das reservas do Museu do Prado

Nascimento de São João Baptista (1635), de Artemisia Gentileschi, voltou a estar exposta no Museu do Prado, onde das 1700 obras de que o público pode usufruir só sete são de uma artista. A pintura está agora na sala 7 dedicada ao barroco, uma espécie de promoção à “equipa titular”, como escreve o El País, depois de várias idas e vindas e algumas resistências a incluir a obra da importante pintora italiana nesse lugar de destaque.

O El País fez as contas e concluiu que desde o final de 1999 e até aos dias que correm Nascimento de São João Baptista, a única pintura de Gentileschi que o museu madrileno tem na sua colecção, esteve exposta no Prado apenas durante 26 meses. Como destaca o diário espanhol, Artemisia Gentileschi (1593-1656) é uma das mais desejadas presenças no circuito museológico internacional, tendo sido a primeira mulher a ser aceite como membro da Accademia di Arte del Disegno de Florença. Filha do pintor Orazio, aprendeu com ele a técnica e um estilo suave de "caravagismo" e tornou-se uma figura de proa da pintura napolitana — Nascimento de São João Baptista faz parte de um conjunto de pinturas encomendadas precisamente em Nápoles para terem como destino final o Palácio do Bom Retiro de Madrid.

O Museu do Prado tinha exposto este óleo com 184 x 258 cm? já este ano, durante dois meses, e em 2016 e 2017 também a mostrou aos visitantes, mas antes de 2012, diz o El País, não fora possível vê-la em Madrid, apesar de ter saído das reservas para várias exposições sob empréstimo – Alemanha, EUA, Itália, França… “Só vamos emprestá-lo mais uma vez nos próximos anos. A National Gallery de Londres está a organizar uma grande retrospectiva e viajará para lá em 2020”, disse ao jornal o director do museu, Miguel Falomir. Até lá será criada uma sala para acolher várias visões de São João Baptista, entre as quais a de Gentileschi.

