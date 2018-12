Morreu o filósofo Fernando Belo

O filósofo Fernando Belo morreu na madrugada desta segunda-feira aos 85 anos, na sequência de uma doença respiratória, confirmou a sua mulher, Teresa Joaquim, ao PÚBLICO. A sua lição, enquanto professor, e toda a sua obra publicada incidiram muito especialmente na filosofia da linguagem. Mas a importância de todo o seu trabalho bastante heterodoxo reside também no facto de ter atravessado fronteiras disciplinares e ter posto em diálogo, bastante produtivo, a filosofia com os vários domínios das ciências humanas.

Fernando Belo nasceu em 1933, e antes de ter sido professor de Filosofia na Faculdade de Letras de Lisboa, entre 1975 e 2003, fez um percurso, cheio de inflexões, por caminhos muito diferentes: começou por se licenciar em Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico, em 1956, tendo depois entrado no seminário e sido capelão militar na Base Aérea da Ota. Ao mesmo tempo, dava aulas no Liceu Camões, onde foi professor de figuras como Luis Miguel Cintra, Jorge Silva Melo ou José Mariano Gago. As suas actividades políticas levaram a que fosse transferido para a paróquia da Baixa da Banheira, na Moita.

PUB

Fernando Belo fez seguidamente uma segunda licenciatura em Teologia, entre Lovaina e Paris, em 1968. Muito relevante no seu percurso foi o livro publicado em francês, em 1974, Lecture matérialiste de l’évangile de Marc. Récit, pratique, idéologie (1974), traduzido em Espanha, na Alemanha e nos Estados Unidos, em que articulava uma leitura textual da narrativa do Evangelho de São Marcos, seguindo Roland Barthes, à estrutura social da Palestina da época bíblica, servindo-se de fortes referências francesas, muito importantes à época, nomeadamente Louis Althusser e Georges Bataille. O estruturalismo francês, com o diálogo que este promoveu entre a filosofia e as ciências sociais e humanas, foi o campo e o horizonte teórico e epistemológico em que Fernando Belo se inscreveu.

PUB

Esse livro sobre o Evangelho de São Marcos, um estudo teológico muito marcado por um modelo analítico, abriu-lhe, em tempos de revolução, as portas do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras de Lisboa, onde apresentou, em 1989, uma tese sobre a linguística de Ferdinand de Saussure, mais precisamente sobre a epistemologia da semântica saussuriana. A filosofia da linguagem e a articulação da Filosofia com a Ciência foram as áreas mais fortes do seu percurso académico e da sua bibliografia.

PUB

A sua intervenção pública, nos últimos anos, sobre questões políticas, culturais e sociais da actualidade manifestou-se sobretudo em artigos pontuais no PÚBLICO.

PUB