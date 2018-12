Galeria Hauser & Wirth lança revista Ursula

A nova revista da poderosa galeria suíça Hauser & Wirth já tem nome, Ursula, uma homenagem ao nome da fundadora da galeria, Ursula Hauser. O primeiro número, com 128 páginas, tem na capa a norte-americana Linda Goode Bryant, documentarista, activista e galerista, a mulher que em 1974 criou a galeria Just Above Midtown (JAM) em Nova Iorque, dedicada a dar visibilidade a artista negros (em 2017 a Tate Modern organizou uma exposição sobre a JAM).

A entrevista a Linda Goode Bryant é conduzida pela artista norte-americana Senga Nengudi, escultora e performer, revisitando os primeiros tempos da JAM, mas abordando também temas como o feminismo, a maternidade, o poder, o mundo da arte ou as políticas para a alimentação.

A galeria contratou o jornalista Randy Kennedy, do jornal New York Times, para refazer a estratégia editorial da galeria em papel e na Internet, nomeadamente o lançamento da nova revista, editada em inglês, que terá quatro números anuais e um preço de capa de 18 dólares. A Hauser & Wirth já editou a revista Volume, cuja publicação, com dois números por ano, foi interrompida em 2015.

