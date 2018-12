Digressão de despedida dos Slayer (com Lamb of God) passa por Lisboa em 2019

A digressão de despedida dos Slayer, um dos "big four" do thrash metal, vai passar por Portugal no VOA – Heavy Rock Festival em Julho, num cartaz que também contará com o regresso dos Lamb of God, segundo a informação avançada esta segunda-feira pela promotora Livecom, e que já contava com os Slipknot. Os concertos serão no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Aos 37 anos de carreira, os Slayer ingressaram em Maio numa última digressão pelos EUA e pelo Canadá, da qual os Lamb of God também fazem parte. A vez da Europa chegará agora, com Portugal na lista de destinos para um concerto a 5 de Julho, como anunciou a promotora Livecom.

Em Janeiro deste ano, os norte-americanos Slayer, que no Verão de 2017 estiveram pela última vez em Portugal a 5 de Junho no Coliseu dos Recreios de Lisboa, anunciaram o final da sua carreira. “A era dos Slayer, uma das maiores bandas de thrash/metal/punk desta ou de qualquer era, está a chegar ao fim", alertavam nas suas contas nas redes sociais.

"Depois de quase 37 anos, de 12 álbuns, de múltiplas gravações ao vivo, de quase 3000 concertos em todos os cantos do mundo, de inúmeros prémios incluindo cinco nomeações e dois Grammy”, escreviam na altura os autores de Reign in Blood, que lembravam ter tido “a sua própria exposição no Smithsonian” entre outros feitos, mas também a “perda devastadora de um irmão fundador” - Jeff Hanneman, em 2013.

Nesta décima edição do festival – que não se realizou em 2018 e que se ergue sobre a marca do festival Vagos Open Air, cujas iniciais ainda carrega no nome, nascido naquela região antes de se mudar em 2016 para Corroios –?, estão ainda confirmados os norte-americanos Slipknot, cabeças de cartaz mascarados do dia 4 de Julho, que também regressam a Portugal. Os bilhetes custam entre 50 e 75 euros e dividem-se entre passes e ingressos diários.

