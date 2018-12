Priyanka Chopra e Nick Jonas casaram em duas cerimónias

O cantor norte-americano Nick Jonas, 26 anos, e a actriz Priyanka Chopra, 36 anos, casaram este fim-de-semana. No sábado numa cerimónia cristã e no domingo numa cerimónia tradicional hindu. Na verdade, a celebração prolongou-se por três dias e contou com partidas de críquete e canções de Bollywood, todas num palácio indiano no Norte do país, em Jodhpur.

O casal trocou votos numa cerimónia cristã no sábado, vestindo Ralph Lauren, e mais tarde compartilhou fotos nas suas redes sociais de um ritual pré-casamento, numa cerimónia que envolve a aplicação de hena nas mãos da noiva como um bom presságio.

“Uma das coisas mais especiais que o nosso relacionamento nos deu é uma fusão de famílias que amam e respeitam as fés e culturas de cada um. E assim, planear o nosso casamento com uma fusão de ambos foi tão incrível”, escreveu a actriz de Bollywood que ganhou o seu lugar em Hollywood na sua conta do Instagram.

No domingo, Chopra partilhou um vídeo e fotografias de uma cerimónia pré-casamento, onde os noivos, a família e os convidados dançaram ao som de canções de Bollywood, incluindo alguns dos maiores sucessos de Chopra.

O local do casamento, o palácio Umaid Bhavan, em Jodhpur, foi fechado ao público, e a imprensa indiana informou que o casal pedira aos convidados que não levassem telemóveis para nenhuma das cerimónias.

O palácio é a casa da família real de Jodhpur e acredita-se que seja a sexta maior residência privada do mundo. Parte do palácio foi convertido num hotel, onde uma noite na suíte Grand Presidential pode custar mais de sete mil euros.

