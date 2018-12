O puxa-conversas

Havia no Lumiar um empregado de mercearia chamado Alexandre que

gostava mais de falar do que de trabalhar. Para ele a conversa era uma

interrupção bendita da azáfama do vai buscar, afinal não é este, olhe,

traga-me antes o primeiro que me trouxe.

A pouca energia que tinha empregava a prolongar as conversas até à

última sílaba espremida. Elastificava a mais exígua troca de palavras.

- Olha o troco na caixa.

- Há troco?

- Há.

- Bem me parecia que havia troco. Eu é que não quis dizer nada sem me

certificar.

- Cala-te e despacha-te, Alexandre!

- Está a chover lá fora.

- Está a chover?

- Está.

- Quem diria?

- Cala-te e despacha-te, Alexandre!

- Alexandre, deixa o bacalhau para outra altura.

- Deixo o bacalhau?

- Deixa.

- Deixo aqui o bacalhau ou arrumo?

- Se quiseres arrumar, arruma.

- O que é que prefere?

- Deixa o bacalhau e vai aviar aquela senhora.

- É só deixar o bacalhau que já vou.

- Cala-te e despacha-te, Alexandre!



Era desgastante conversar com o Sr.Alexandre porque ele fingia-se

muito interessado em tudo o que disséssemos, por muito parco e

relutante que fosse o conteúdo.

Ele: - Gosta de Flamengo?

Eu: - Nem por isso.

Ele: - Também não sou grande apreciador. Há gente que gosta muito mas

cada um sabe de si, não é? Também não ando a forçar os outros a gostar

das mesmas coisas de que eu gosto...

Eu: - Dê-me cem gramas de fiambre.

Ele: - Já o fiambre gosto muito. Prefiro sempre uma sandes de fiambre,

desde que seja bem servida, a uma sandes de flamengo.

O patrão: Cala-te e despacha-te, Alexandre!

