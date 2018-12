OE 2019 I

Os direitistas do CDS/PSD tudo prometeram no OE 2019 o que no passado negaram, destruíram e cortaram! O CDS diz ser "contido" nas despesas mas, caso as suas propostas de alterações passassem, seria o campeão do despesismo. O PSD viria logo atrás. Acresce, que no desgoverno anterior, PSD/CDS, produziram orçamentos rectificativos uns atrás dos outros até à overdose… A seriedade, o decoro e a transparência estão fora do seu léxico político. Esta gente tem duas caras, atingindo o descrédito total!

O OE-19 fica aquém das necessidades. Por cada décima que lhe é retirado, representando milhões de euros, pelo ubíquo ministro das Finanças, para diminuir o já encolhido défice e a continuada injecção de milhares de milhões de euros no sistema financeiro, é negar um SNS robusto, que já é residual e para pobres e é não fortalecer a educação pública ou a ferrovia e a Cultura depauperada.

Na discussão do OE, assistiu-se a uma tourada em torno da atribuição do seu IVA. O primário prazer animalesco do sofrimento atroz do toiro, espetado com ferros até ao sangue, foi premiado com uma baixa de IVA para 6%(!). Devia ter sido aumentado para 23%. O PCP, nesta matéria, votou com a direita a favor da festa brava do marialvismo. A electricidade e os remédios naturais, entre outras prioridades, não obtiveram redução no IVA, porquê?

Não se espera grande coisa do Parlamento em benefício do povo, pois nunca tivemos nada de mão beijada… Foi, é e será imperioso lutar. Sempre!

Vítor Colaço Santos, Areias

OE 2019 II

Aprovado o último OE da "geringonça" com os votos do PS,PCP,BE, PEV e PAN. Tudo leva a crer que nas próximas Legislativas, António Costa e o seu PS mais uma vez não conseguirão, a chamada maioria absoluta.

O OE2019 é um infindável dossier de promessas e mais promessas, mas a grande realidade do povo português é que a partir de Janeiro de 2019, os produtos alimentares, a electricidade, o gás, água, transportes e impostos irão aumentar.

O PCP de certeza absoluta que a esta hora está arrependido de defender a "camisola da 'geringonça'". Jerónimo de Sousa sabe mais de política do que a maior parte de todos os deputados da Assembleia da República) e logo que lhe seja possível, deixa de " fazer este jogo". Sente-se que o PCP,é um partido completamente diferente - Álvaro Cunhal, se fosse vivo, teria um ataque cardíaco...

Tomaz Albuquerque, Lisboa

A factura da luz queima

As taxas e impostos queimam 55% da factura da luz em Portugal. O Estado, as câmaras municipais e as rendas da energia sugam-nos as carteiras, colocando Portugal com a segunda maior carga fiscal da electricidade na União Europeia. Foi para isto que o 25 de Abril iluminou a liberdade e a democracia? É para esta pouca vergonha que somos governados pela esquerda? Um país de tanga, com um povo vergado ao consumismo e mais preocupado com futebol do que com questões sociais, não sai para as ruas em protesto.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

