Palavras, expressões e algumas irritações: combustível

“Que arde”, “que tem a propriedade de se consumir pela combustão”, regista um dicionário enciclopédico ao descodificar a palavra “combustível”. Num outro dicionário, descreve-se: “Matéria cuja combustão produz uma quantidade de energia significativa.” E dá-se uma frase exemplificativa: “A subida do preço dos combustíveis.”

É essa subida que tem vindo a “incendiar” Paris. Ontem, mais detidos e feridos resultaram da manifestação nos Campos Elíseos dos chamados “coletes amarelos”, a juntar às duas dezenas de feridos e mais de uma centena de detenções no fim-de-semana passado.

PUB

A reunião que tiveram com o Governo não foi ao encontro dos seus desejos. “Primeiro-ministro disponibilizou-se para dialogar, mas garante que o aumento do preço dos combustíveis vai mesmo acontecer” e “Macron preocupado com a imagem de França, mas não recua no imposto sobre o combustível”, lia-se numa notícia de terça-feira.

PUB

É de “combustíveis fósseis” que se trata: “Resíduo de organismos acumulados no interior da Terra, com elevado teor de carbono e oxigénio, como os carvões, o petróleo bruto e o gás natural.”

PUB

Os que Bruxelas quer abandonar até 2050. A UE pretende deixar de recorrer aos combustíveis fósseis para garantir o abastecimento eléctrico, sustentar a sua rede de transportes ou alimentar a produção industrial nos Estados-membros. Isto para conseguir impacto neutro no clima.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em sentido figurado, “combustível” pode significar “que facilmente se inflama, se apaixona”. Ou ainda “causa”, “motivo”, “alimento de perturbação”, “tumulto”.

Por cá, PS, PCP, BE e PEV chumbaram eliminação do imposto adicional sobre os “combustíveis”. De nada serviu que PSD e CDS se “inflamassem”.

A rubrica Palavras, expressões e algumas irritações encontra-se publicada no P2, caderno de domingo do PÚBLICO

PUB