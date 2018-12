O que querem os "coletes amarelos"?

O movimento de protesto que começou nas redes sociais contra o aumento do imposto sobre os combustíveis mas se tornou um grito contra a evolução negativa do poder de compra dos franceses e a governação de Emmanuel Macron não tem líderes claros nem um caderno de encargos simples e resumido. Para os encontros com ministros do Governo na semana que passou, conseguiram elaborar um documento com 42 reivindicações, entregues terça-feira ao ministro da Transição Ecológica, François de Rugy.

Aqui fica uma selecção de algumas (não todas) dessas exigências.

PUB

Acabar com os sem-abrigo urgentemente

Pagamento mais fatiado do Imposto sobre o rendimento

Favorecer o pequeno comércio nas vilas e centro das cidades (cessar a construção de grandes áreas comerciais em torno das principais cidades, que prejudicam os pequenos negócios

Mais estacionamento gratuito no centro das cidades

Que os grandes (MacDonald’s, Google, Amazon, Carrefour...) paguem muito e os pequenos (artesãos, pequenas e médias empresas) paguem pouco

Sistema de segurança social igual para todos (incluindo artesãos e empresários). Fim do rendimento social de inserção

Fim do aumento do imposto sobre o combustível

Nenhuma pensão abaixo dos 1200 euros

Os salários de todos os franceses, bem como as pensões e subsídios, indexados à inflação.

Proteger a indústria francesa, proibindo as deslocalizações

Fim do trabalho desvinculado

Limitar mais o número de contratos a termo nas grandes empresas

Fim da política de austeridade, interrompendo o pagamento da dívida considerada ilegítima sem fazer cobranças aos mais pobres e arrecadar 80 mil milhões de euros perdidos devido à evasão fiscal.

Resolução das causas que geram imigração forçada

Que os requerentes de asilo sejam bem tratados. Colaboração com a ONU para criar centros de acolhimento em todo o mundo para instalar imigrantes e refugiados enquanto o processo de pedido de asilo decorre.

Implementação de uma política de integração real. Curso de francês, de história de França de educação cívica, com certificação.

Aumento do salário mínimo para os 1300 euros

Criação de empregos

Rendas mais baratas, sobretudo para estudantes e trabalhadores precários

Mais meios para o sistema judicial, polícia e exército

Todo o dinheiro gasto nas portagens deve ser investido na manutenção e desenvolvimento das estradas

Como preço do gás e da electricidade aumentou desde que o sector foi privatizado, pede-se a nacionalização e a redução dos preços

Mais meios para a psiquiatria

Incluir o referendo na Constituição e consulta mais frequente do povo a nível nacional e regional

Voltar ao mandato presidencial de sete anos

Idade da reforma a partir dos 60 anos e para todos os trabalhadores com trabalho físico a partir dos 55

Fim do imposto retido na fonte

Fim dos subsídios vitalícios dos Presidentes

PUB

PUB