Governo francês admite declarar estado de emergência

Este sábado, um pouco por toda a França, viveram-se momentos de caos. Depois de um dia marcado pela violência, naquela que foi a terceira manifestação dos “coletes amarelos”, que protestam contra a perda de poder de compra e o aumento do imposto dos combustíveis, o ministro do Interior, Christophe Castaner, não põe de lado a hipótese de declarar estado de emergência no país.

“Para mim não há tabu. Nenhuma medida pode ser excluída”, respondeu Castaner aos microfones da BFMTV, na noite de sábado, quando questionado sobre a possibilidade de declarar estado de emergência. “Vamos estudar os procedimentos que nos permitam garantir a segurança”, completou. “Tudo o que permita isso não é, para mim, um tabu. Estou pronto para tudo.”

O estado de emergência é declarado, de acordo com a lei francesa, em “em casos de perigo iminente, como resultado de quebras na ordem pública ou no caso de ameaças, pela sua natureza e gravidade”. É uma ferramenta de último recurso que só pode ser declarada num período máximo de 12 dias — que podem ser prolongados pelo Presidente.

O estado de emergência reforça os poderes do Governo e do Presidente da República. Entre outras medidas, pode implicar:

Hora de recolher obrigatório;

Proibição de ajuntamentos de pessoas;

Reforço de segurança em locais como escolas, aeroportos ou estações de comboios e metro e restabelecimento do controlo de fronteiras;

Encerramento de locais públicos, como museus, teatros ou restaurantes.

Macron convocou uma reunião de emergência no Eliseu para a manhã deste domingo. Vai encontrar-se com o primeiro-ministro Edouard Philippe, o ministro do Interior, Christopher Castaner e os “serviços competentes” para tentar encontrar uma reposta para o conflito.

Macron já se manifestou sobre os protestos deste sábado. O presidente francês, que regressou da na Argentina onde esteve para a cimeira do G20, condenou todos os “que apenas querem o caos” e sublinhou que nunca aceitará violência.

