Rosa Mota vence mini-maratona de Macau aos 60 anos, três décadas após ouro em Seul

A portuguesa Rosa Mota venceu hoje a mini-maratona de Macau, aos 60 anos e três décadas após ter conquistado a medalha olímpica em Seul, na Coreia do Sul, ao correr 5.200 metros em 22:02 minutos.

A ex-campeã do mundo e da Europa bateu o tempo alcançado em 2016, quando também ganhou a corrida, então com 24:47 minutos. "É uma alegria estar aqui em Macau, numa competição tão bem organizada. Como não tinha nenhum compromisso e fiquei livre, decidi ir correr", afirmou à Lusa no final da prova.

PUB

"Sim, este ano fiz 60 anos e passaram 30 desde que ganhei a medalha de ouro em Seul, mas hoje só falo da importância de fazer chegar a todos estes atletas a mensagem sobre os perigos do doping e de como a batota não tem lugar no desporto", enfatizou a ex-campeã olímpica, que foi convidada pela organização da 37.ª Maratona Internacional para assumir o papel de 'embaixadora' anti-doping.

PUB

A mini-maratona, assim como a meia-maratona, integraram o programa da 37.ª Maratona Internacional de Macau. Os atletas portugueses Vera Nunes e João Antunes concluíram a maratona na sexta (femininos) e oitava (masculinos) posições, respectivamente. Na meia-maratona, tanto António Rocha como Carla Martinho garantiram o terceiro lugar nas provas masculina e feminina, respectivamente.

PUB

Os atletas quenianos venceram as provas masculinas e femininas da maratona e da meia-maratona.

PUB