Rio Ave é o primeiro teste de Marcel Keizer na Liga

O longo reinado de João Rocha na presidência do Sporting ia ainda a meio quando os “leões” foram pela primeira vez a Vila do Conde enfrentar o Rio Ave. A primeira partida entre as duas equipas nas competições nacionais, disputada há 39 anos (25 de Novembro de 1979) sorriu aos lisboetas, que regressaram a casa com um triunfo por 3-1.

Paulo Meneses, Rui Jordão e Manoel apontaram os golos da equipa de Alvalade, com Tó Lima a assinar o golo de honra vila-condense. Tal como esta noite, a partida valia para a 11.ª jornada do campeonato de 1979-80.

Augusto Inácio, Eurico Gomes, o ex-benfiquista Artur Correia e Manuel Fernandes estavam entre os titulares “leoninos”, treinados por Fernando Mendes, que se iriam sagrar campeões nacionais. Seria o penúltimo título do conjunto de Alvalade antes do longo jejum de 18 anos interrompido em 1999-00.

Em relação ao Rio Ave, os seis confrontos seguintes, todos para o campeonato, iriam ampliar o natural ascendente sportinguista com mais cinco triunfos (incluindo um 7-1 em Alvalade, na época de 1981-82, o mais desnivelado até hoje) e um empate.

O primeiro desaire dos lisboetas ocorreu a 6 de Abril de 1984, em Vila do Conde, com uma vitória caseira por 1-0. E um ano depois os “caxineiros” iriam ainda surpreender os “leões” em Alvalade com o segundo triunfo, também por 1-0.

Já neste século, a 20 de Março de 2004, o Sporting sofreu o pior desaire com este adversário nortenho, com uma goleada por 4-0 no Estádio dos Arcos. Foi a terceira derrota do emblema da capital. Depois disso, os vila-condenses somaram mais quatro triunfos, três em casa e um em Alvalade. O último foi há dois anos: 3-1.

O 55.º confronto entre os dois (49.º para o campeonato), marcará a estreia do novo treinador “leonino” Marcel Keizer na Liga portuguesa. E será também previsivelmente um encontro mais complicado do que os dois anteriores: os modestos Lusitano de Vildemoinhos (Taça de Portugal) e os azerbaijanos do Karabakh (Liga Europa).

A protagonizar os melhores capítulos dos 79 anos da sua história no campeonato, o Rio Ave ainda não perdeu em casa esta temporada, com 11 golos apontados em cinco partidas. Mas Keizer vai querer manter o seu estado de graça no banco do Sporting, com sete encontros agendados para esta movimentada quadra natalícia.

