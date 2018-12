Pedro Figueiredo encerra Maurícias com nota alta

Pedro Figueiredo terminou o Afrasia Bank Mauritius Open no quinteto dos 23.ºs, ao passo que Ricardo Melo Gouveia foi 40.º empatado com 11 jogadores no Australian PGA Championship. Para o primeiro tratou-se do primeiro torneio na qualidade de membro do European Tour – e se a classificação promete para a época que ainda agora começou, podia ter sido bem melhor não tivesse sofrido alguns acidentes de percurso, como o triplo bogey 7 logo no buraco inaugural, na quinta-feira, e uma série de bogey-bogey-bogey-duplo bogey entre os buracos 14 e 17 da terceira volta, sábado, imediatamente após ter ascendido ao top-10 com o seu quinto birdie do dia no 13.

Mas hoje, a fechar o torneio no Par 72 do Four Seasons GC Mauritius at Anahita, em Beau Champ, na ilha Maurícia, oceano Índico. “Figgy” repetiu as 68 pancadas de sexta-feira subindo 14 posições e finalizando com um total de 280 pancadas (-8), tantas como os sul-africanos Jaco Van Zyl, Thomas Aiken e Ketih Horne e o francês Romain Langasque, todos a sair com um prémio de 10.200 euros.

O vencedor – que facturou €158.500 – foi o norte-americano Kurt Kitayama com 268 (65-65-70-68), -20, sucessor do sul-africano Dylan Frittleli na lista dos campeões. O francês Mathieu Pavon (67-66-70-67) e o indiano S. Chikkarangappa (64-68-71-67) partilharam o segundo lugar com 270 (-18).

Na Race to Dubai, a ordem de mérito do circuito, Figueiredo entra directamente para o 61.º lugar, numa tabela em que Ricardo Melo Gouveia é 26.º com dois torneios disputados (tinha sido 20.º no passado domingo no Hong Kong Open, prova de abertura da época 2018/2019).

Com voltas de 69-74-73-72 no Australiano PGA Championship, igualmente pontuável para o European Tour, o atleta do ACP Golfe, já na sua quarta temporada no principal circuito europeu de profissionais, somou 288 (Par) no Par 72 do RACV Royal Pines Resort, em Queensland, na Gold Coast, recebeu um prémio de €5.200 e despediu-se de 2018, regressando em Janeiro à competição para o Abu Dhabi Championship. Quanto a “Figgy”, compete já a partir de quinta-feira no South African Open em Joanesburgo.

O australiano Cameron Smith revalidou o título no Australian PGA Championship foi com 272 (70-65-67-70), seguido do compatriota Marc Leishman com 274 (68-68-69-69).

