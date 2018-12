Marco Silva perde derby de Liverpool no minuto 96

Marco Silva esteve muito perto de repetir o feito de não sofrer golos do Liverpool, proeza apenas conseguida esta época na Premier League pelo Manchester City, mas um lance caricato no minuto 96 decidiu o derby de Liverpool a favor dos “reds” de Jürgen Klopp. Em Anfield Rod, o belga Divock Origi, com uma enorme ajuda do internacional inglês Jordan Pickford, fez o golo que mantém o Liverpool a apenas dois pontos do líder Manchester City.

Com André Gomes a titular, o Everton, que apenas tinha perdido contra o Manchester United nos últimos oito jogos, bateu-se bem com o Liverpool, mas, praticamente na última jogada da partida, Marco Silva viu fugir um ponto que parecia certo.

No minuto 96, após uma bola bombeada para a área do Everton na cobrança de um livre ainda no meio campo do Liverpool, o holandês Virgil van Dijk falhou o remate à entrada da área, fazendo um balão que iria sair ligeiramente por cima da barra do Everton. Porém, Pickford tentou agarrá-la, acabando por assistir Origi que, de cabeça, limitou-se a empurrar para o fundo da baliza.

Com a derrota no seu primeiro derby de Liverpool, Marco Silva foi alcançado pelo United de José Mourinho no sexto posto, com 22 pontos, enquanto o Liverpool mantém a diferença para o líder Manchester City em apenas dois pontos.

