FC Porto vence Boavista nos descontos

O FC Porto derrotou, neste domingo, no Estádio do Bessa o Boavista por 1-0. A partida foi particularmente agressiva e com inúmeras paragens, em particular na primeira meia-hora, e só ficou resolvida no período de descontos, quando Hernâni aproveitou uma série de cortes falhados dos boavisteiros para marcar o golo do triunfo dos portistas.

O resultado mantém a equipa de Sérgio Conceição na liderança isolada do campeonato e prolonga o ciclo de vitórias consecutivas do FC Porto para dez.

