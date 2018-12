Barcelona regressa às vitórias na liga espanhola

Depois de uma derrota e um empate nas duas últimas jornadas da liga espanhola, o Barcelona regressou neste domingo aos triunfos. Os catalães receberam e venceram o Villarreal, por 2-0, e ascenderam, embora que à condição, à liderança da prova.

Com o português Nélson Semedo a titular, o FC Barcelona marcou por Gerard Piqué, aos 36 minutos, e Carles Aleñà, aos 87’, e subiu ao primeiro posto da tabela classificativa, com 28 pontos, destronando o Sevilha, que neste domingo defronta o Alavés.

Os catalães destacaram-se do Atlético de Madrid, que não foi além de um empate 1-1 no terreno do Girona e ficou no terceiro lugar, com 25 pontos, ao alcance do Alavés, que soma os mesmos 23 de Real Madrid.



