Arsenal e Chelsea vencem derbies londrinos

O Tottenham foi ultrapassado por Chelsea e Arsenal após ser derrotado neste domingo no Emirates Stadium, por 4-2. Em mais um excelente jogo da Premier League, os “spurs” chegaram ao intervalo na frente, mas os “gunners” deram a volta ao resultado com três golos na segunda parte. No outro derby londrino, o Chelsea venceu por 2-0 o “lanterna vermelha” Fulham.

Num embate entre equipas do Norte de Londres, o Arsenal até chegou ao intervalo em desvantagem, com o ex-sportinguista Eric Dier, aos 30’, e o avançado Harry Kane, aos 34’ de grande penalidade, a darem a volta ao marcador, depois do golo inaugural de Aubameyang.

Num jogo sempre disputado no limite, o Arsenal acabaria por dar a volta ao resultados nos últimos 45 minutos, com o bis de Aubameyang (56’) e dois golos em dois minutos: Lacazette (75’) e Lucas Torreira (77’).

Com este resultado, o Arsenal subiu ao ao quarto lugar, em igualdade pontual com o Tottenham e menos um ponto do que o Chelsea, que não teve grandes problemas na recepção ao Fulham. Logo aos 4’, Pedro colocou os “blues” na frente e, a oito minutos do fim, Ruben Loftus-Cheek fixou o resultado final.

