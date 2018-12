Palcos da semana

Dança

Pista de impulsos

Uma rave num descampado, apinhada de jovens em busca de sensações fortes, transforma-se num vórtice de emoções que ameaça descambar. A violência e o erotismo tocam conta dos corpos, ao ritmo de música electrónica vinda dos anos 1990. Sublinhando momentos ora com desacelerações, ora com movimentos bruscos, os 15 bailarinos de Crowd usam a pista de dança como metáfora do contacto do ser humano com os seus impulsos mais básicos e da forma como uma comunidade lida com a sua expressão. O espectáculo vem assinado por Gisèle Vienne, a coreógrafa francesa que há dois anos nos trouxe A Convenção dos Ventríloquos.

PUB

LISBOA Culturgest

Dias 8 e 9 de Dezembro, respectivamente às 19h e 15h.

Bilhetes a 14€

PUB

PUB

Foto Miguel Manso

Música

Nova e negra melodia

Pop, indie, folk e cabaré podem andar misturados? Se for Patrick Watson e a sua banda a responder, sim. De volta para uma minidigressão nacional, três anos depois da última visita, vem apresentar o novo Melody Noir, sexto capítulo de uma discografia já premiada com o Polaris e nomeada para os Juno. Mantém a sonoridade mais ou menos melancólica, servida por uma voz multifacetada e um sentido experimental q.b., receita que no início lhe valeu comparações a Rufus Wainwright ou Jeff Buckley.

LISBOA LX Factory

Dia 2 de Dezembro, às 21h30.

Bilhetes a 30€

COIMBRA Convento de São Francisco

Dia 3 de Dezembro, às 21h30.

Bilhetes de 23€ a 35€

GUIMARÃES São Mamede - Centro de Artes e Espectáculos

Dia 4 de Dezembro, às 21h30.

Bilhetes de 23€ a 28€

PORTO Casa da Música

Dia 5 de Dezembro, às 21h30.

Bilhetes de 30€ a 35€

Foto Teatro Experimental do Porto

Teatro

Verdade ou consequência?

Depois de terem viajado às inquietudes de três décadas portuguesas passadas na Trilogia da Juventude (O Grande Tratado de Encenação, A Tecedeira Que Lia Zola e Maioria Absoluta), o encenador Gonçalo Amorim e o Teatro Experimental do Porto olham agora para o futuro em Verdade ou Consequência. Apoiada na prosa de autores como Marx, Agostinho da Silva ou Buckminster Fuller, a peça procura projectar as mudanças sociais e políticas que estão para chegar e avaliar os efeitos de fenómenos como as alterações climáticas ou as migrações. O objectivo é, segundo Amorim, "que repensemos a relação que o homem tem com a natureza, com o trabalho, com a família, com o amor, com o sexo, com o território, com o dinheiro, em suma, com o mundo".

PORTO Teatro Nacional São João

De 6 a 16 de Dezembro. Quinta e sexta, às 21h; quarta e sábado, às 19h; domingo, às 16h.

Bilhetes a 16€

Foto Paulo Pimenta

Música

Mineiros rock

PUB

Depois de terem passado, em Junho, pelo Primavera Sound, os britânicos Public Service Broadcasting retornam para um concerto em nome próprio. O pretexto para o reencontro com o trio de rock experimental com tendências progressivas é o mesmo: a exibição do terceiro álbum, Every Valley (2017), mais um na linha conceptual que a banda costuma servir – desta vez, o tema é o crescimento e declínio da indústria mineira – e com o respectivo espectáculo multimédia a acompanhar a tradução ao vivo.

LISBOA Lisboa Ao Vivo

Dia 2 de Dezembro, às 21h.

Bilhetes a 22€

PORTO Hard Club

Dia 3 de Dezembro, às 21h.

Bilhetes a 22€

Foto António MV

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Teatro

Aniversario faustoso

O 25.º aniversário do CCB acolhe um espectáculo criado para a ocasião pela Mala Voadora. Escrito e dirigido por Jorge Andrade, Fausto inspira-se na história do homem que vendeu a alma ao diabo para tratar a "relação entre a ambição artística e a sustentação material dessa ambição", explica a companhia. Como? Reunindo todos os "actores" sociais – militares, doentes, jornalistas, juristas, agentes da polícia, prisioneiros... – num momento de total absorção do orçamento, "à imagem da gestão de um país".

LISBOA Centro Cultural de Belém

De 5 a 8 de Dezembro. Quarta a sexta, às 21h; sábado, às 16h.

Bilhetes 13€ a 23€

PUB