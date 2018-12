Rui Rio já "tweeta". Como estão os políticos portugueses no Twitter?

Rui Rio chegou este sábado ao Twitter. “Dou hoje início ao meu Twitter Oficial. Nada melhor do que o Dia da Restauração para o fazer. Porque estou aqui por Portugal!”, escreve o presidente do PSD, que pontua o tweet inaugural com o slogan Primeiro Portugal transformado em hashtag.

O líder social-democrata já tinha estado na rede social, enquanto candidato à Câmara Municipal do Porto em 2009, mas a conta foi abandonada no final da campanha eleitoral. A menos de um ano das próximas eleições legislativas, o líder do PSD chega à rede social.

O PÚBLICO olhou para os representantes dos partidos com assento parlamentar e para a sua presença nesta rede social.

O actual primeiro-ministro, António Costa, é o líder partidário com mais seguidores. O socialista chegou ao Twitter em Abril de 2016, cinco meses depois de ter assumido a liderança do Governo português, em Novembro de 2015. Costa soma mais de 76 mil seguidores. A conta está associada ao seu cargo de primeiro-ministro (o nome da conta inclui as iniciais “PM”) e funciona como um dos meios de comunicação da agenda do Governo.

Segue-se a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) Catarina Martins com quase 65 mil seguidores e mais de 16 mil publicações. Catarina Martins é uma das representantes partidárias com maior actividade nesta rede, onde partilha notícias do Esquerda.net e responde a alguns seguidores.

A menos de sete meses das eleições autárquicas, a 19 de 2017, Assunção Cristas regressou ao Twitter, numa nova conta, já enquanto líder do CDS-PP. Com recados para a Câmara de Lisboa ou para o Governo, Assunção Cristas alterna as suas publicações com apontamentos da sua agenda.

Com cerca de 121 publicações, a líder do CDS tem aproximadamente 2600 seguidores, menos do que na sua conta anterior, activa entre 2009 e 2010, quando era deputada na Assembleia da República.

Segue-se a líder do partido Os Verdes, Heloísa Apolónia com cerca de 100 seguidores e menos de quatro dezenas de publicações desde Novembro de 2017.

O PCP é o partido mais ausente do Twitter. Para além do secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, não ter conta nesta rede, também o Partido Comunista não possui — enquanto PCP — nenhuma conta nesta plataforma. O Bloco de Esquerda prefere o Esquerda.net para se manter presente nas redes sociais.

Já o PS, o PSD, o CDS, o PAN e o partido Os Verdes têm presença no Twitter.

O primeiro partido a chegar foi o CDS, em Janeiro de 2009. Tem 13.000 publicações e tantos outros seguidores. O PSD foi o segundo, mas tem mais seguidores na sua conta. No Twitter, os sociais-democratas têm quase 32 mil seguidores e mais de 11 mil publicações. Estão no Twitter desde Fevereiro de 2009. No mesmo mês chegaram Os Verdes e têm hoje cerca de 5000 publicações e 2000 seguidores. Em Junho de 2009 foi a vez do PAN se juntar. Tem aproximadamente 2700 seguidores e 5000 publicações. O PS chegou uns meses depois, em Agosto de 2009, e desde lá para cá soma mais de 28.000 seguidores.

O Twitter nas eleições presidenciais

A expressão das figuras políticas portuguesas na rede social dos 280 caracteres não é ainda um investimento transversal. Nas eleições presidenciais de 2016, eram poucos os candidatos com uma expressão significativa no Twitter. Marisa Matias era a candidata com maior presença. Foi a terceira candidata mais votada.

Depois de Marisa Matias surgia o segundo candidato mais votado. Sampaio da Nóvoa tinha, à data, cerca de 2500 seguidores e 870 publicações. Seguia-se Paulo Morais, que deixou apenas seis publicações e não chegou aos 50 seguidores, um número que apenas ultrapassa o candidato Cândido Ferreira, que conta somente sete seguidores e uma dúzia de publicações.

Na corrida, Marcelo Rebelo de Sousa dispensou a sua presença nas redes sociais. No entanto, foi um dos candidatos com maior presença mediática, não só na imprensa, mas também nas redes sociais. Venceria as eleições a 24 de Janeiro de 2017.

