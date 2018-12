O bom e o mau nas melhores fotografias de animais da Reuters

Nas melhores fotografias de animais da Reuters, captadas em 2018, entram gatos e cães, animais selvagens e animais domésticos, em liberdade ou em cativeiro, sozinhos ou acompanhados por humanos. A agência de notícias voltou a seleccionar as melhores aventuras dos seus fotógrafos pelo reino animal e o resultado é um retrato de harmonia — e, em maior número de vezes, da falta dela. As imagens expõem os ninhos feitos de lixo dos cisnes de um lago na Dinamarca; apanham um urso polar agarrado a um bidão de plástico numa piscina num jardim zoológico russo e registam as últimas duas fêmeas de rinoceronte branco vivas (no ano em que Sudan, o último macho morreu deixando a espécie em vias de extinção). Do outro lado da balança estão os momentos felizes: uma criança a participar numa corrida para tutores e cães na Croácia; o momento raro em que um veado vermelho é avistado num parque londrino, aos primeiros raios de sol; a aproximação quase impossível de um fotógrafo brasileiro aos pinguins da Antárctida. Em 2019, o que podemos fazer para caminhar até ao equilíbrio?