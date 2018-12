Luz do Seixal

Temo aquela luz intensa que há-de tirar do escuro o clube que carrega nas asas da ave, a esperança e a reconquista. Vieira segura Vitória. A águia tem nome redobrado. Mas aquela "luz" que raiou sobre o enigma, acabou surpreendente, apanhou o país todo, e faz-se correr em todas as caixas do correio electrónico, e juntou-se aos e-mails famosos. Tele-informação e jornais sprintam a divulgar o acontecimento. Desde o Seixal aonde fez cama o V maior (Vieira), e que prometia a reconquista, saiu a decisão de segurar o V que estava de saída (Vitória) e que andou a dormir nos últimos jogos sem brilho. Mas aquele perturbador e estrebuchado "se", que nos acorda para a frase assassina, "...só se houver algum imprevisto...", é que nos mantém atentos, mas sob o pesadelo do dia D do descalabro, apenas adiado. "O Benfica é comandado de dentro para fora, e pelo meio pode acontecer mais surpresas". O V (Vieira) e V (Vitória) seguem de mão pouco dada e desconfiada, a caminho do êxito sonhado, em cima dum "feeling muito amadurecido", que cairá de podre, mal ressurja nova nuvem!

Joaquim A. Moura, Penafiel

Valha-nos sempre mais futebol e colaterais

Já se entranhou de tal forma na maioria dos portugueses o futebol, que é constante notícia muito para além do campo onde se joga. Não há volta a dar - o futebol consegue fazer esquecer tanto de importante que se passa não só no nosso país, como por esse mundo fora.

A Federação Russa e a Ucrânia são insignificantes, a reacção a este problema do Presidente dos EUA não nos interessa minimamente. Só a título de exemplo, o que há dias disse e muitíssimo bem o nosso Presidente da República, que nos devia unir a todos e muito preocupar - o que se está a passar com a comunicação social, e que está a estremecer os alicerces da democracia, não é de relevo. Nem os próprios meios de comunicação social, e muito menos os partidos se interessaram por este tema.

Futebol sim, até por satisfação da maioria/ maioritária dos nossos concidadãos e concidadãs - como diria o Bloco - mas tem de haver mais país para além do futebol, do défice, da dívida. Mais Cultura, Educação, Desenvolvimento, Organização e boa comunicação social e isenta.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

O tempo está a voltar para trás

Ainda me lembro de na década de sessenta juntar-se o pessoal que procurava trabalho no Campo das Cebolas em Lisboa, e depois apareciam por lá os capatazes e gritavam: "Amanhã chega um barco, quem quer ir para a estiva?". "Quantos dias?" perguntava alguém. "Um dia ou dois", dizia ele.

Com o 25 de Abril pensou-se que trabalhar a jornal era apenas no campo. Afinal hoje estou a assistir às mesmas cenas, só que agora o capataz manda um SMS. Os estivadores por vezes abusam, mas manter um homem 20 anos na corda bamba sem saber se no dia seguinte vai ou não trabalhar não é próprio de país civilizado,

Quintino Silva, Paredes de Coura

